Seleção feminina sub-20 é convocada para preparação antes do Sul-Americano

A técnica Rosana Augusto convocou, nesta sexta-feira (15), 27 jogadoras para o período preparatório visando o Sul-Americano Sub-20. Dos nomes, apenas cinco atuam foram do Brasil. As atletas ficarão concentradas na Granja Comary, em Teresópolis, entre os dias 1 a 9 de abril.

Das 27 convocadas, 22 seguirão para o Equador no dia 9 de abril para a disputa do Sul-Americano Sub-20, que começa no dia 11 de abril. Os jogos serão disputados na cidade de Guayaquil.

Jogos no Sul-Americano Sub-20

O primeiro desafio do Brasil será contra o Chile, no dia 12. Posteriormente, encara a Bolívia, no dia 14, e a Venezuela, no dia 18. Assim, encerra a sua participação na fase de grupos no dia 20, contra a Colômbia.

Confira a lista

Goleiras

Mari Ribeiro – Internacional

Rillary – Corinthians

Eluiza – São Paulo

Defensoras

Guta – UCF Soccer (EUA)

Ana Beatriz – São Paulo

Rebeca – Cruzeiro

Duda Mineira – Corinthians

Guimarães – Botafogo

Letícia – Flamengo

Grazy – Ferroviária

Gi Fernandes – Corinthians

Ravena – São Paulo

Monique – Ferroviária

Meio-campistas

Marzia – Internacional

Ana Luiza Hansen – Ferroviária

Lara Dantas – IMG Academy (EUA)

Carol Firmino – Fluminense

Pyetra – Grêmio

Vendito – Ferroviária

Amaral – São Paulo

Atacantes

Ana Flávia – São Paulo

Milena – São Paulo

Canali – FC Prime (EUA)

Pamela – Ferroviária

Maia – SSG Essen (ALE)

Gisele – Grêmio

Pietra – Princeton University (EUA)

