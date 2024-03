Como está a artilharia do Fluminense em 2024? Confira

Lelê marcou seis gols no Carioca e é o artilheiro do Fluminense - (crédito: Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense vem sofrendo para fazer gols em 2024. Ainda à espera da inspiração de Germán Cano na temporada, coube a Lelê assumir a posição de ‘homem-gol’ nestes primeiros meses.

E o atacante da camisa 18 não fez por menos. É o artilheiro do Flu no ano, com seis gols em dez jogos disputados. Gerando, assim, uma média de 0,6 gol por partida até o momento.

Ele foi às redes nos três primeiros jogos da temporada, contra Volta Redonda (famosa ‘Lei do Ex’), Portuguesa e Audax. Depois, marcou contra Boavista e Madureira. Por fim, anotou um dos gols contra o Botafogo, na derrota por 4 a 2.

LEIA MAIS: Flamengo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

E, na artilharia total do time, aparecem, então, outros sete marcadores de gol para o Flu no ano. Os jovens João Neto, Issac e Luan Freitas, além das ‘figurinhas carimbadas’ Keno, John Kennedy, John Arias e, claro, Germán Cano.

Este último, porém, será desfalque do Fluminense para o importante jogo diante do Flamengo, neste sábado (16), pela semifinal do Campeonato Carioca.

Confira a artilharia do Fluminense na temporada

Lelê – 6 gols

João Neto, Isaac, Germán Cano e John Arias – 2 gols

John Kennedy, Keno e Luan Freitas – 1 gol

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.