D.C. United x Inter Miami: onde assistir e escalações

A bola vai rolar para mais um jogo da Major League Soccer 2024, a MLS. Afinal, neste sábado, o Inter Miami visita o D.C. United pela quarta rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Audi Field, em Washington, D.C., às 15h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da Apple TV a partir das 15h (de Brasília).

Como chega o D.C. United

O time da capital estadunidense começou o torneio com vitória, mas vem de dois empates. Com cinco pontos, o clube está na sexta colocação da Conferência Leste da MLS e neste momento estaria classificado para os playoffs. Jogando em casa, contudo, a equipe terá de vencer os favoritos ao título.

Como chega a Inter Miami

O clube da Flórida, liderado por nomes como Messi, Suárez, Busquets e Jordi Alba, quer conquistar o título. Apesar de estar na quarta rodada, o Inter Miami estreou antes na MLS e está indo para seu quinto jogo. O time de Tata Martino lidera a Conferência Leste, mas tem uma partida a mais que os adversários. Dessa forma, uma vitória é fundamental neste sábado.

D.C. UNITED X INTER MIAMI

Major League Soccer 2024 – Quarta rodada

Data e horário: 16/03/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Audi Field, em Washington, D.C. (EUA)

D.C. UNITED: Alex Bono; Aarón Herrera, Lucas Bartlett, Christopher McVey e Matti Peltola; Gabriel Pirani, Jackson Hopkins e Mateusz Klich; Pedro Santos, Jared Stroud e Cristian Dájome. Técnico: Troy Lesesne

INTER MIAMI: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Sergiy Kryvtsov e Jordi Alba; Sergio Busquets, Julian Gressel e Diego Gómez; Robert Taylor, Lionel Messi e Luis Suárez. Técnico: Tata Martino

