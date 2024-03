Flamengop feminino - (crédito: Time feminino do Flamengo - Divulga....o Paula Reis/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na abertura do Brasileirão feminino-2024, Palmeiras e Flamengo se enfrentam. O duelo será e Jundiaí, no Jayme Cintra, e envolve times cotados como favoritos ao título. E a Voz do Esporte transmite este duelo, iniciando a cobertura com um pré-jogo com todas as informações desta competição que é a mais importante do calendário feminino. A narração será de Diego Mazur.