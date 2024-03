CBF revela grupos e regulamento para disputa da Série D 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (15/3) os grupos, o regulamento geral e as cotas de premiação da Série D de 2024. Representando o Distrito Federal na 11ª tentativa de recolocar o quadradinho na terceira divisão, Real Brasília e Brasiliense estão juntos na chave A5 e conheceram os adversários que terão pelo caminho na briga pelo acesso. A bola começa a rolar em 28 de abril, com previsão de encerramento em 29 de setembro.



Na rodada de abertura, o Leão, atual campeão estadual, visita o Capital, no Tocantins, enquanto o Jacaré recebe o Anápolis (GO) em casa. Completam o grupo apenas equipes do Centro-Oeste, com Crac (GO), Iporá (GO), União (MT) e Mixto (MT).

Assim como na edição de 2023, o campeonato funciona com oito grupos, separados com oito equipes em cada. Os quatro melhores classificados em cada chave avançam para a etapa de mata-mata, começando na segunda fase já com confrontos de ida e volta, depois oitavas de final e assim por diante. O quarteto de semifinalistas conquista a vaga na Série C do ano seguinte. O VAR será usado a partir das oitavas.

Para a nova temporada, a CBF aumentou o valor pago como cota de participação para as 64 equipes. Na primeira fase, todos recebem a bagatela de R$ 400 mil, e, em seguida, a cada etapa avançada serão mais R$ 150 mil embolsados.

A última vez do Distrito Federal representado na terceira divisão foi em 2013, ano do rebaixamento do Brasiliense. A última tentativa de retorno, no ano passado, terminou com o próprio Jacaré eliminado na segunda fase e o Ceilândia nas oitavas, após perder nos pênaltis.



Confira os grupos da Série D 2024

Grupo A1

Humaitá

Rio Branco-AC

Manauara

Manaus

Princesa do Solimões

Trem-AP

Porto Velho

São Raimundo-RR

Grupo A2

Maranhão

Moto Club

Águia de Marabá

Cametá

River-PI

Fluminense-PI

Altos

Tocantinópolis

Grupo A3

Atlético-CE

Maracanã-CE

Iguatu

Sousa

Treze

América-RN

Potiguar de Mossoró

Santa Cruz-RN

Grupo A4

ASA

CSE-AL

Jacuipense

Juazeirense

Retrô

Petrolina

Itabaiana

Sergipe

Grupo A5

Brasiliense

Real Brasília

Anápolis

Crac

Iporá

União-MT

Mixto

Capital-TO

Grupo A6

Itabuna

Real Noroesta-ES

Serra

Democrata-MG

Ipatinga-MG

Audax-RJ

Portuguesa-RJ

Nova Iguaçu

Grupo A7

Pouso Alegre

Patrocinense

Costa Rica-MS

Maringá

Água Santa

Inter de Limeira

Santo André

São José-SP

Grupo A8

Cascavel

Cianorte

Avenida-RS

Brasil de Pelotas

Novo Hamburgo

Barra-SC

Concórdia

Hercílio Luz-SC

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima