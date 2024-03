Em belo jogo, Palmeiras vence Flamengo pelo Brasileirão feminino

Flamengo e Palmeiras: após muita trocação, deu Verdão: 3 a 2 - (crédito: Mauro Horita) Jogada10 Jogada10

Palmeiras e Flamengo fizeram um jogo emocionante nesta sexta-feira (15/3), pela rodada de abertura do Brasileirão feminino de 2024. No Jayme Cintra, em Jundiaí, o Verdão levou a melhor: 3 a 2, com o Mengo buscando duas vezes o empate e levando tentos em seguida. Lais Estevam e Amanda Gutierres (dois) marcaram para as palestrinas. Para o Rubro-Negro, os gols foram de Darlene e Cristiane.

Veja aqui a tabela de jogos do Brasileirão feminino

O Palmeiras foi superior no primeiro tempo, quando teve mais posse (53%) e o dobro de finalizações (12 a 6). Mas o domínio palmeirense ocorreu em determinados períodos: os primeiros dez minutos e a reta final da etapa. E foi aos 39 que saiu o gol Alviverde. Após escanteio da esquerda, Laís Estevam chutou, a bola bateu na zagueiro Daiane. Matou a goleira Gabi Barbieri da jogada e entrou.

Palmeiras e Flamengo: muita emoção no segundo tempo

O placar fez justiça ao Palmeiras no primeiro tempo. Porém, antes do primeiro minuto da etapa final, o Flamengo empatou. Após roubar a bola, Day Silva lançou Darlene na ponta direita. A atacante cortou a marcação, entrou na área e chutou cruzado. A goleira Amanda foi mal no lance: 1 a 1. Só que não demorou para o Palmeiras ficar na frente. Aos sete minutos lançamento de Brena encontrou Amanda Gutierres, que bateu de primeira fazendo um belo gol.

O Palmeiras era melhor. Mas, aos 24, a veterana atacante Cristiane – novamente convocada para a Seleção – deixou tudo igual. Jucinara recebeu lançamento na esquerda e cruzou, Cristiane perdeu o tempo da bola, mas teve uma segunda oportunidade, concluindo o segundo cruzamento de Darlene. Porém, mais uma vez nem deu tempo para festejar. Monalisa fez pênalti em Juliete. Aos 29 minutos, Amanda Gutierres bateu. Verdão 3 a 2. O jogo estava pegando fogo e, na reta final, o Mengo perdeu dois gols com Glaucia e Laisa. E neste jogo com 16 finalizações para cada lado, melhor para as palestrinas.

Jogos do Brasileirão feminino

A rodada de abertura teve três jogos nesta sexta-feira. O Santos empatou em casa, 1 a 1, com o Real Brasília. E 1 a 1 também foi o placar de Ferroviária e Botafogo. Outros quatro jogos rolarão neste sábado. Na segunda-feira, o tetracampeão Corinthians visita o Grêmio fechando a rodada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.