Neymar é acusado de fugir de exame de DNA de suposta filha

O atacante Neymar teve o nome envolvido em mais uma polêmica fora de campo. Lesionado desde outubro do ano passado, o camisa 10 do Al-Hilal supostamente é pai de Jázmin Zoé, de 10 anos, filha de Gabriella Gáspár. E em entrevista ao “Metrópoles”, afinal, a modelo, que garante que o astro é o pai da menina, diz que ele está fugindo do exame.

“O advogado procura o Neymar. Provavelmente, está fugindo do DNA. Minha filha é 100% Neymar, ela se parece muito com a Rafaella (irmã de Neymar). As semelhanças entre minha filha e a família de Neymar são óbvias. Mavie (filha do jogador com Bruna Biancardi) também se parece com Jázmin quando era bebê. A imagem prova isso”, disse Gabriella Gáspár.

A defesa de Gabriella Gáspár entrou com ação no Ministério Público recentemente para pedir a suspensão, bloqueio e cassação do passaporte de Neymar. Além do exame de DNA, contudo, a modelo pede pensão alimentícia de R$ 160 mil por mês e cobra valores retroativos, que dariam em torno de R$ 20 milhões.

O jogador é pai de Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação com Carol Dantas, além de Mavie, de cinco meses, filha da influenciadora Bruna Biancardi. Por outro lado, porém, além Gabriella Gáspár dizer que teve um filho com o jogador, a modelo Amanda Kimberlly também diz que está grávida do camisa 10.

