Vaza possível nova terceira camisa do Corinthians; veja imagens

Vazaram na internet imagens do que pode ser a nova terceira camisa do Corinthians, feita pela Nike. Ela terá uma motivação antirracista e deverá ser metade branca e metade preta. Embora o Timão não confirme oficialmente a veracidade das imagens, o lançamento aconteceria no meio deste ano. A informação foi dada primeiramente pelo site ‘Footy Headlines’.

A Nike, fornecedora dos uniformes do Corinthians, também não confirma as informações. Mas é praticamente certo que a primeira camisa deste novo kit será branca, com um degradê que vai para o preto. Já a segunda camisa seria totalmente negra, com este modelo bicolor ficando como o terceiro kit.

As primeiras duas camisas devem ter sua divulgação e lançamento oficial já em abril, mas a tendência é que esta terceira camisa ainda faça o torcedor corintiano mais um pouco. Se acaso as imagens estiverem corretas, uma terceira camisa preta e branca irá quebrar um paradigma dos últimos anos, quando o clube optou por cores alternativas, como a amarela de 2023.

