Cruzeiro x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (16), Cruzeiro e Tombense se enfrentam no Mineirão, às 16h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. A partida, portanto, vale vaga na decisão e quem vencer, fica com ela. No jogo de ida, houve empate em 0 a 0. Assim, nova igualdade favorece o Cruzeiro, que tem a vantagem de dois resultados iguais. Ao Tombense, resta vencer para ser finalista.

Onde assistir

O jogo terá transmissão pelo Premiere (pay-per-view), a partir das 16h.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa terá algumas baixas para o confronto, como o zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-esquerdo Marlon. Expulsos na primeira partida, ambos ficam fora e dão seus lugares para Néris e Villalba, respectivamente. Outra novidade é o atacante Dinenno, que começou no banco na partida passada, por conta de um desgaste muscular. Mas, para este sábado, o argentino irá começar jogando.

Como chega o Tombense

O Tombense tem poucas mudanças em relação ao primeiro jogo. A única baixa é o zagueiro Matheus Buiate, machucado. Não há nenhuma suspensão e, assim, o técnico Raul Cabral poderá escalar quase todos os nomes que tem à disposição. Para o clube de Tombos, apenas a vitória interessa e o time vai ao Mineirão para tentar uma zebra histórica e eliminar o Cruzeiro em plena BH.

CRUZEIRO x TOMBENSE

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 16/3/2024 às 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, João Marcelo e Villalba; Lucas Romero, Lucas Silva, Mateus Vital e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

TOMBENSE: Felipe Garcia; Pedro Costa, Zé Vitor, Wesley e Emerson Barbosa; Mikael, Kaio Mendes, Denner e Rafinha; Igor Bahia e Felipinho. Técnico: Raul Cabral.

