Palmeiras vence o Flamengo em jogaço no Brasileirão Feminino

Na noite desta sexta-feira (15), o Palmeiras derrotou o Flamengo por 3 a 2, pelo Brasileirão Feminino. A partida aconteceu em Jundiaí, no Estádio Jayme Cintra, contando com muita movimentação no placar e um jogo que contou com craques da Seleção Brasileira. Do lado rubro-negro, Cristiane foi chamada para a SheBelieves Cup, enquanto Fê Palermo e Laís Estevam representam o Verdão na mesma convocação.

O Palmeiras saiu na frente aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Rodríguez bateu escanteio e Laís Estevam bateu travado, mas o suficiente para abrir o placar. O Flamengo empatou logo depois do intervalo, em rápido ataque que encontrou Darlene, batendo cruzado para igualar tudo em Jundiaí.

O Palmeiras não desistiu e chegou ao segundo gol em lançamento de Brena para Amanda Gutierres, que bateu por cobertura e fez um bonito gol. Mas as rubro-negras responderam em grande estilo, com a experiência de Cristiane. Após cruzamento de Jucinara, Darlene escorou para a centroavante finalizar e tornar a igualar o marcador.

Pouco depois, na área do Flamengo, Monalisa chegou atrasada e derrubou Juliete. Pênalti, que Amanda Gutierres cobrou bem para definir o placar. Do lado rubro-negro, sobraram reclamações contra a arbitragem pelo lance, muito contestado até depois do apito final.

