Cruzeiro x Tombense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Cruzeiro e Tombense fazem o jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, neste sábado (16/3), às 16h30 (de Brasília). O duelo é no Mineirão. Como deu empate na ida, quem vencer se garante na final. Mas a Raposa, além de jogar em casa, tem vantagem e é favorita. Para acompanhar este jogo decisivo, a Voz do Esporte praparou uma cobertura muito especial. A sua transmissão começa bem antes, às 15h (de Brasília), com um esquenta sob a batuta do irreverente Rafael Esgrilis. O premiado pela Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo) em 2023 também estará na narração.