Inter de Milão x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo da Campeonato Italiano 2023/24. Afinal, neste domingo, a Inter de Milão recebe o Napoli pela 29ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio San Siro, em Milão, às 16h45 (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Star+ a partir das 16h45 (de Brasília).

Como chega a Inter de Milão

Líder isolada, a Internazionale já está em contagem regressiva para confirmar o título. Afinal, a equipe de Simone Inzaghi perdeu apenas uma partida no torneio e está invicta há duas rodadas. Nos últimos dez jogos, aliás, foram dez vitórias. Para esta rodada, a expectativa é de mais um triunfo em casa.

Como chega o Napoli

Após cair na Champions League no meio de semana, o Napoli quer recuperar o moral. A equipe não perdeu nos últimos cinco jogos no Italiano e espera dar sequência ao bom momento. Diante do virtual campeão, contudo, a missão será das mais difíceis da temporada.

INTER DE MILÃO X NAPOLI

Lega Serie A 2023/24 – 29ª rodada

Data e horário: 17/03/2024, às 16h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

INTER DE MILÃO: Sommer; Bisseck (Pavard), Acerbi e Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Frattesi (Mkhitaryan) e Dimarco; Marcus Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mathías Olivera (Mário Rui); Anguissa, Lobotka e Traorè (Zielinski); Politano, Osimhen e Kvaratskhelia. Técnico: Francesco Calzona

Árbitro: Federico La Penna

Assistentes: Alessio Berti e Giuseppe Perrotti

VAR: Aleandro Di Paolo

