Bragantino x Inter de Limeira: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da bola rolar no mata-mata do Campeonato Paulista 2024. Afinal, neste domingo, o Red Bull Bragantino recebe a Inter de Limeira pelas quartas de final do torneio estadual. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão do Paulistão Play e da Cazé TV a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Bragantino

Ainda na ressaca pós-eliminação na Libertadores, afinal, o Bragantino quer dar uma resposta ao torcedor. Classificado em primeiro no seu grupo, o time de Bragança Paulista precisa vencer para chegar às semifinais, mas não deverá ter vida fácil contra um bom rival.

Como chega a Inter de Limeira

A Inter de Limeira conseguiu ficar à frente do Corinthians na classificação e conquistou a vaga nas quartas de final com méritos. O time comandado por Júnior Rocha agora quer surpreender para conquistar uma vaga entre os quatro melhores do Paulistão, mas sabe que não será favorito no confronto.

BRAGANTINO X INTER DE LIMEIRA

Campeonato Paulista 2024 – Quartas de final

Data e horário: 17/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Lincoln e Eric Ramires; Thiago Borbas, Helinho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

INTER DE LIMEIRA: Max Walef; Diego Jussani, Emerson Santos, Matheus Mancini e César Morais; JP Galvão, Albano e Gustavo Bochecha; Lima, João Felipe e Quirino. Técnico: Júnior Rocha

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz dos Santos

