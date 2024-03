Bayern leva susto, mas vira e goleia o lanterna Darmstadt

Thomas Müller tenta a finalização e o goleiro Shuhen se esforça para evitar o gol do veterano do Bayern - (crédito: Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Apesar de sair atrás do placar, o Bayern de Munique, fora de casa, goleou o lanterna Darmstadt neste sábado (16/3) pela 26ª rodada do Alemão, 5 a 2. Com isso, manteve a sua pequena chance de buscar o 12º caneco seguido, já que foi aos 60 pontos, sete atrás do invicto Leverkusen, que ainda jogará na rodada. Já o Darmstadt segue em último, com 13 pontos, praticamente rebaixado. Afinal, restam apenas oito rodadas para o fim da competição.

O Darmstadt, em seus domínios, o Merck Stadium, saiu na frente com Sharke. Mas ainda no primeiro tempo, Musiala (o melhor em campo) e Kane viraram. Na etapa final, Musiala fez o terceiro, num golaço, e deu o passe para o gol de Gnabry. Tel marcou o quinto dos Bávaros. Mas, no finzinho dos acréscimos, Vilhelmsson fez o segundo dos donos da casa.

veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

Bayern sai atrás, mas logo vira

O Bayern foi bem superior no primeiro tempo, tanto em posse, 68% quanto em finalizações (16 a 3). Contudo, foi o time da casa que saiu na frente quando após tiro de meta Franjic ficou com a bola e fez grande jogada, rolando para Sharke fazer 1 a 0, aos 28 minutos. Contudo, o Bayern conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Aos 36, Musiala pegou sobra de Kane após ótima jogada de Pavlovic e deixou tudo igual. Nos acréscimos, um cruzamento de Kimmich na direita encontrou Harry Kane bem colocado. De cabeça o goleador do Alemão colocou Bayern 2 a 1 no placar.

No segundo tempo, o Bayern fechou o caixão do time da casa aos 18 minutos, com um golaço. Thomas Müller cobrou escanteio para a érea. Musiala ajeitou, saiu da marcação fechando para o meio e chutou rasteiro. O goleiro Schuhen ainda tentou salvar, mas a bola morreu no gol. Aos 28, Gnabry, pouco depois de entrar, recebeu de Musiala, sem marcação pela direita, e ampliou o placar. Nos acréscimos, Tel fez o quinto gol dos Bávaros. Mas Vilhemsson ainda conseguiu mais um para o Darmstadt.

Jogos da 26ª rodada do Alemão

Sexta-feira (15/3)

Colônia 1×5 RB Leipzig

Sábado (16/3)

Darmstadt 2×5 Bayern

Wolfsburg 1×3 Augsburg

Heidenheim 1×1 Borussia M’Gladbach

Union Berlin x Werder Bremen

Mainz x Bochum

Hoffenheim x Stuttgart – 14h30

Domingo (17/3)

Freiburg x Leverkusen – 11h30

Borussia Dortmund x Eintracht – 13h30

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.