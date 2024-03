Nottingham e Luton ficam no empate e seguem a perigo no Inglês

Chris Wood finaliza e faz o gol do Nottingham Forest no empate em 1 a 1 com o Luton Town - (crédito: Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

No jogo que era uma decisão na briga contra o rebaixamento, Luton Town e Nottingham Forest ficaram no 1 a 1, neste sábado (16/3), pela 29ª rodada da Premier League. O Nottingham saiu na frente com um gol de Chris Wood, no primeiro tempo. Contudo, o empate do Luton Town saiu aos 44 do segundo tempo, com Luke Berry. Foi um repeteco do turno, quando os times empataram no City ground em 2 a 2, com o Nottingham na frente (2 a 0), mas levando dois gols no fim.

Assim, os times seguem no desespero. O Nottingham, com 25 pontos, está em 17º e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Luton Town, com 22 pontos, é o primneiro dentro do Z3.

Nottingham e Luton, tudo igual

O Luton, precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, foi muito ofensivo nos primeiros 25 minutos. Dessa forma, praticamente sufocando o rival em sua defesa e com três chances em finalizações do apoiador Barkley. Uma delas roçou a trave de Sels. Apenas depois dos 20 minutos o Nottingham começou a esboçar alguma coisa no ataque. Sempre em contra-ataques e com pouca posse (apenas 32%). Ainda assim quase marcou aos 30 num chute de Origi que a zaga salvou na linha. Mas o time visitante largou na frente aos 34, Gibbs-White cruzou e Chris Wood se antecipou ao marcador para colocou o Nottingham em vantagem.

O Luton voltou a partir para cima. Aos 43, o zagueiro Mengi ficou com sobra de escanteio e fez o gol para o Luton. Mas ele ajeitou com o braço e o tento foi anulado. No segundo tempo, 25 minutos de certo equilíbrio. O Nottingham quase conseguiu ampliar em alguns contra-ataques, mas pecava quando teve a chance de finalizar, o Luton Town passou a pressionar. Mesmo atabalhoadamente, chegou ao empate, aos 44. Um escanteio da direita resultou numa sobra que Luke Berry, quase na pequena área, bater de primeira e fazer o 1 a 1. Na reta final, uma chance para cada time. Mas o empate se manteve.

Jogos da 29ª rodada da Premier League

Sábado (16/3)

Luton Town 1×1 Nottingham Forest

Burnley 2×1 Brentford

Fulham x Tottenham – 14h30

Domingo (17/3)

West Ham x Aston Villa

Jogos adiados*

Crystal Palace x Newcastle

Wolverhampton x Bournemouth

Arsenal x Chelsea

Manchester United x Sheffield United

Everton x Liverpool

Brighton x Manchester City

(*) – Times envolvidos nestes duelos estão jogando as quartas da Copa da Inglaterra

