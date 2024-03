Ryan Roberto, promessa do sub-17 do Flamengo, assina contrato profissional com multa milionária

Ryan Roberto é promessa das categorias de base do Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação) Jogada10 Jogada10

Promessa das categorias de base do Flamengo, o atacante Ryan Roberto assinou seu primeiro contrato profissional com o Rubro-Negro. Ex-Athletico-PR, afinal, o jogador de 16 anos fechou vínculo de três temporadas, com multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 271 milhões na cotação atual).

“Muito feliz pela primeira assinatura de contrato profissional. Espero que seja o primeiro de muitos. Agradecer ao Flamengo por ter aberto as portas para mim. Espero dar muito orgulho para a nação”, postou o atleta nas redes sociais.

Internamente, Ryan Roberto tem status de joia, com grande potencial. Dessa forma, na assinatura de contrato, o diretor executivo Bruno Spindel, que trabalha com o elenco profissional, estava presente no momento.

Ryan Roberto já soma passagens pela Seleção Brasileira nas categorias de base. Na temporada passada, foi campeão da Brasil Soccer Cup Sub-15, além de marcar oito gols em dez jogos na campanha do vice na Copa 2 de Julho Sub-15. O atacante, contudo, acabou como o craque do torneio.

No elenco sub-17 do Flamengo, Ryan Roberto é comandado por Filipe Luís, que recentemente assumiu a equipe. Na estreia da Copa Rio da categoria, o Rubro-Negro goleou a Cabofriense por 5 a 1.

