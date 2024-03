Inglaterra x Brasil tem ingressos esgotados para brasileiros

Estádio Wembley receberá Inglaterra x Brasil no próximo sábado - (crédito: Foto: English FA) Jogada10 Jogada10

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que as entradas para o setor visitante de Inglaterra x Brasil estão esgotados. A bola vai rolar no próximo sábado (23), às 16h (horário de Brasília), no emblemático estádio de Wembley, em Londres.

Dessa forma, a venda de ingressos acabou muito rápido, afinal, foi aberta na última sexta-feira (15). Pouco mais de 2.200 ingressos foram colocados à venda, com preços entre 35 e 45 euros (cerca de 190 e 244 reais). O palco de Inglaterra x Brasil tem capacidade máxima de até 90 mil espectadores.

Em nota oficial, a CBF reforçou que os ingressos para a partida do Brasil contra a Inglaterra são nominais. Assim, as entradas são intransferíveis, com a revenda proibida. Os ingressos serão enviados aos respectivos compradores até a próxima quinta-feira, dia 21 de março.

Inglaterra x Brasil, vale lembrar, é um amistoso e marcará a estreia do treinador Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira. Ele assume no lugar de Fernando Diniz, que não resistiu aos maus resultados de 2023. Depois dos ingleses, Dorival terá o segundo teste contra a Espanha na outra terça-feira (26), também em amistoso. Em junho, o Brasil irá pegar o México e EUA nos último amistoso amistosos antes da Copa América.

Dessa forma, a maioria dos Campeonatos Estaduais irá parar no Brasil. O último encontro entre Seleção Brasileira e Inglaterra foi em 2017, ainda sob o comando de Tite. Na ocasião, as equipes empataram sem gols, também em Wembley.

