Palmeiras x Ponte Preta, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h30

Palmeiras x Ponte Preta

Palmeiras e Ponte Preta jogam neste sábado, às 18h (de Brasília), pela fase de quartas de final do Paulistão-2024. O Verdão avançou como o primeiro colocado do Grupo B, com 28 pontos e dono da melhor campanha geral. A Ponte ficou em segundo no mesmo grupo, com 17 pontos, e vai tentar acabar com longo jejum contra o Palmeiras para avançar à semifinal. O jogo tem o mando do Palmeiras, mas como o Allianz Parque está com o gramado em reforma, o duelo será na Arena Barueri.

E este jogo único em que o vencedor vai à semifinal terá a cobertura da Voz do Esporte. A transmisssão começa às 16h30 (de Brasília), com um pré-jogo, e terá a narração de Aldo Luiz.