Muniz arrasa na vitória do Fulham sobre o Tottenham

A fase de Rodrigo Muniz no Fulham é muito boa. O atacante, ex-Flamengo, segue fazendo gols em profusão. Neste sábado (17/3) marcou duas vezes na vitória do Fulham sobre o Tottenham, em casa, no Craven Cottage, em Londres, por 3 a 0. Assim, já são sete gols e uma assistência em sete jogos. O outro gol foi do sérvio Lukic.

Com a vitória neste duelo entre londrinos, o Fulham sobe para 12º lugar na tabela, com 38 pontos. Dessa forma, segura o Tottenham em quinto lugar, com 53. Afinal, os Spurs, caso vencessem, entrariam na zona de classificação da Champions (G4).

Legião brasileira

O Fulham começou o jogo com o ex-Flamengo Andreas Pereira e o ex-Corinthians Willian no meio de campo, além de Muniz no ataque. Todos jogaram muito bem. No Tottenham, Richarlison, voltando de lesão, começou no banco. Mas entrou aos 35 da etapa final e mostrou desenvoltura.

Muniz põe o Fulham na frente

O Fulham foi superior no primeiro tempo e poderia ter feito o primeiro gol antes dos 20 minutos. Afinal, Andreas (duas vezes) e Lukic tiveram ótimas oportunidades. Apenas depois dessa pressão inicial foi que o Tottenham esboçou reação, criando a sua grande chance num chute de Maddison que passou raspando a trave de Leno. Contudo, aos 41 minutos, Rodrigo Muniz marcou para o Fulham. A jogada foi iniciada por Wilian e Andreas Pereira, que lançou Robinson. O lateral avançou e cruzou nos pés de Muniz, que concluiu no canto direito do goleiro Vicario.

Fulham arrasador

Veio o segundo tempo e o Fulham tratou de liquidar o jogo. Aos quatro minutos, após ótima trama, Lukic iniciou a jogada e apareceu na área para concluir, de coxa, um passe de Castagne. Dessa forma, ampliava para o time da casa. E, aos 15, Muniz fez seu segundo gol. Puro oportunismo, concluindo uma finalização de Bassey, mas que o goleiro Vicario deu rebote. O goleador saiu pouco depois sob aplausos.

O Tottenham até que tentou. Mas não era dia dos Spurs. Timo Werner perdeu um gol quase em cima da linha, pegando mal e conseguindo fazer o mais difícil: chutar para fora. E nem mesmo a entrada de Richarlison, aos 35 da etapa final, fez o time ao menos diminuir placar.

