São Paulo x Novorizontino: onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo aposta na força da torcida para chegar nas semifinais do Paulistão - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara o Novorizontino neste domingo (17), às 18h, no MorumBIS, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. As equipes tiveram uma campanha bastante parecida. Afinal, os dois empataram com 22 pontos no grupo D, mas o Tricolor Paulista levou a melhor no saldo de gols. Assim, quem vencer a partida avança para a semifinal. Se o embate terminar empatado, a decisão vai para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e Paulistão Play.

Como chega o São Paulo

No Tricolor Paulista a principal dúvida é Calleri. Afinal, o argentino teve um rompimento de um cisto de Baker na região posterior de sua perna direita e ainda não sabe se terá condições. Assim, André Silva pode ganhar uma chance e também fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. Juan é a outra opção para centroavante. Além disso, quem também pode aparecer no time titular é o lateral-direito Rafinha, recuperado de uma lesão sofrida ainda na temporada passada. Por fim, Ferraresi e Diego Costa brigam por um lugar ao lado de Arboleda na defesa.

Como chega o Novorizontino

Por outro lado, Eduardo Baptista tem desfalques importantes para o jogo como Geovane, Rafael Donato e Willean Lepo no departamento médico. Em contrapartida, Fabrício Daniel que fez uma boa partida contra a Portuguesa e deve ser mantido no time titular. Ele deve fazer trio de ataque com Wagninho e Neto Pessoa. Por fim, o meia Rõmulo, grande destaque da equipe no Paulistão, deve ser a grande referência no MorumBIS.

SÃO PAULO X NOVORIZONTINO

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 17/03/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha (Igor Vinicius), Arboleda, Diego Costa (Ferraresi) e Welington; Alisson, Pablo Maia e Lucas; Luciano, Ferreira e André Silva (Calleri). Técnico: Thiago Carpini

NOVORIZONTINO: Jordi; Luisão, Renato Palm e Chico; Raul Prata, Marlon, Rômulo e Danilo Barcelos; Waguininho, Fabrício Daniel e Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Marcio Henrique de Gois

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook