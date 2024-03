Suárez marca duas vezes e Inter Miami vence mais uma na MLS

Inter Miami vence mais uma na MLS - (crédito: Foto: Divulgação / Inter Miami) Jogada10 Jogada10

O Inter Miami contou com o brilho de Luís Suárez e venceu o DC United por 3 a 1, neste sábado (16), no Audi Field, pela quarta rodada da Major League Soccer. Com Messi poupado e apenas Busquets como titular, o jogo estava muito truncado até a entrada do uruguaio. O artilheiro precisou de 13 minutos para garantir a vitória de sua equipe.

No primeiro tempo, o Inter Miami sentiu muito a ausência de seus craques. Com Messi sequer relacionado e Suárez e Jordi Alba no banco de reservas, a equipe viu o DC United abrir o placar com Jared Stroud, aos 13 minutos. Contudo, brilhou a estrela do substituto do camisa 10. Campaña aproveitou a sobra de uma jogada de Gómez e, de perna esquerda, empatou a partida.

No segundo tempo, Tata Martino decidiu usar suas estrelas e colocou Jordi Alba e Luis Suárez em campo. E o centroavante mostrou realmente ser decisivo. Aos 26 minutos, o uruguaio apareceu livre na área para escorar um cruzamento e virar o jogo. 13 minutos mais tarde, o artilheiro bateu de chapa com a perna esquerda, o goleiro Bono espalmou para trás e a bola morreu no fundo das redes.

Assim, o Inter Miami chegou aos 10 pontos em cinco jogos e lidera a Conferência Leste da MLS. Por outro lado, o DC United é o sétimo, com cinco pontos em quatro jogos. Por fim, a equipe de Tata Martino volta a campo no dia 23, no próximo sábado, contra o NY Red Bulls, pela MLS.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.