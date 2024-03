Merece o Oscar! Bahia goleia o Jequié e está na final do Baianão

Óscar Estupiñán marca três vezes e garante o Bahia na final - (crédito: Foto: Letícia Martins / EC Bahia) Jogada10 Jogada10

Mesmo com time alternativo, o Bahia goleou o Jequié por 4 a 1, neste sábado (16), pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. O colombiano Óscar Estupiñán fez três gols antes de Rafael Ratão dar números finais. Como o Tricolor já tinha vencido a ida por 1 a 0, está confirmadíssimo na final do Estadual. Assim, a equipe agora espera por Vitória ou Barcelona de Ilhéus. No jogo de ida, o Rubro-Negro fez 2 a 0.

Mesmo com time alternativo, o Bahia partiu para cima. Assim, logo dominou a partida. As principais chances saíram dos pés de Ademir, que não estava com a melhor das pontarias. Na sua finalização mais perfeita, porém, ele viu o goleiro Marcos fazer grande defesa.

Aos 27, o Bahia, enfim, balançou as redes. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para Gabriel Xavier. No entanto, o VAR interveio, e o gol foi anulado por conta de falta de David Duarte. O Tricolor não se intimidou e teve outras boas chances, sempre com Ademir. No entanto, quem balançou as redes foi Óscar Estupiñán, de cabeça, aproveitando ótimo cruzamento de Biel. Ainda no primeiro tempo, Yago Felipe teve boa oportunidade.

O que já não estava bom para o Jequié ficou ainda pior quando Caetano se lesionou, foi substituído e precisou deixar o campo de hospital. Inclusive, ele já tinha entrado no lugar de Guga, que saiu machucado com apenas dois minutos. Assim, os visitantes queimaram duas substituições antes do intervalo.

O Bahia voltou do intervalo no mesmo ritmo. Desta vez, porém, com mais precisão nas finalizações. Logo aos três, Ademir cruzou na medida para Óscar Estupiñán, que fez outro gol de cabeça. Dois minutos depois, Ademir passou para o colombiano, que agora mostrou mais recursos técnicos, girou e fez um belo gol.

Aos 12, foi o próprio Ademir quem balançou as redes, mas o gol foi anulado. Mesmo com 3 a 0 no marcador, o Bahia não pisou no freio. Muito pelo contrário, afinal, Rafael Ratão fez o quarto gol do Tricolor. Aos 18, Thaciano arrancou, acionou Yago, que cruzou para Ratão. O atacante aproveitou falha do Jequié para marcar. Nos acréscimos, o Jequié descontou com Jipão. Este, por sua vez, abriu o placar após Adriel dar rebote em chute de Barrozo.

BAHIA X JEQUIÉ

Semifinal do Campeonato Baiano – Jogo de volta

Data e horário: 16/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

BAHIA: Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Caio Roque (Marcos Victor, aos 36’/2ºT) ; Caio Alexandre (Jota, aos 16’/2ºT) , Yago Felipe, Luciano Juba e Ademir (Rafael Ratão, aos 16’/2ºT); Biel (Thaciano, aos 16’/2ºT) e Estupiñán (Everaldo, aos 36’/2ºT) Técnico: Rogério Ceni

JEQUIÉ: Marcos; Elivelton, Gabriel Macedo, Jean Rodrigues e Espeto (Medina – Intervalo); Azevedo, Guga (Caetano, aos 2’/1ºT e Marcos Vinicius, aos 51’/1ºT ), Capa e João Grilo (Guilherme Barrozo, aos 26’/2ºT); Kaynan e Alex Gonçalves (Vagner, aos 26’/2ºT) Técnico: Gabardo Júnior

Árbitro: Eziquiel Sousa Costa

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e José Carlos Oliveira dos Santos

Cartões amarelos: Caio Alexandre (BAH); Espeto e Marcos Vinicius (JEQ)

