Athletico pressiona até o fim e vence o Operário de virada

O Athletico venceu o Operário por 2 a 1 de virada na tarde deste sábado (16), pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paranaense. Após sair atrás no placar, a equipe de Cuca fez ótimo segundo tempo e virou. O gol do Fantasma foi de Felipe Augusto, na primeira etapa. Fernandinho, também no primeiro tempo, empatou. O gol da vitória, por fim, foi do artilheiro Pablo, a poucos minutos do apito final.

Com o resultado, o Furacão joga pelo empate no próximo dia 27, quando as equipes se enfrentam pelo jogo de volta da competição.

Operário é melhor no primeiro tempo

O jogo começou digno de uma semifinal. Com menos de um minuto, Fernandinho serviu Zapelli que concluiu no canto e quase abriu o placar. O troco, entretanto, veio três minutos depois, e com juros. Felipe Augusto resolveu arriscar de fora da área e fez um golaço, acertândo o ângulo.

Com o placar aberto, o Fantasma passou a dominar o jogo e, desse modo, esteve perto de ampliar. Na chance mais clara, aos 32, Ronaldo desviou de cabeça após falta cobrada por Neto Paraíba e obrigou o goleiro da Seleção Brasileira a fazer defesa difícil. Aos 40, todavia, o vento soprou a favor do Furacão. Erick sofreu pênalti de Índio, Fernandinho bateu e empatou.

Segundo tempo

Antes de tudo, o Athletico voltou com três alterações para a segunda etapa. E as alterações do técnico Cuca melhoraram o time. Prova disso é que, apenas nos oito primeiros minutos, a equipe criou mais do que em todo o primeiro tempo. Aos cinco minutos, Julimar recebeu na área, tocou na saída do goleiro e a bola passou na frente da meta antes de sair. Três minutos depois, Christian bateu de virada após pegar sobra na área e Rafael Santos evitou o gol da virada.

Embora o jogo tenha ficado mais equilibrado, foi o Athletico quem quase fez o segundo novamente. E seria inegavelmente um golaço se Mastriane acertasse a meia bicicleta que passou perto fo gol de Rafael Santos aos 23 minutos.

Na parte final do jogo, o Furacão aumentou a pressão. Dessa forma, Pablo obrigou Rafael Santos a fazer grande defesa aos 37 e Christian quase fez o segundo, mas não alcançou a bola após Thiago Heleno desviar de cabeça dentro da área. O gol, afinal, chegou aos 41. Kaike Rocha lançou Pablo na área e o artilheiro tocou na saída do goleiro para virar o jogo.

OPERÁRIO 1 X 2 ATHLETICO

Campeonato Paranaense 2024 – Semifinal – Jogo de ida

Data: 16/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)

Público: 7.415 presentes

Renda: R$ 360.432,50

OPERÁRIO: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito, 45’/2ºT); Índio (Vinícius Diniz, 19’/2ºT), Jacy e Neto Paraíba (Gui Pira, 19’/2ºT); Maxwell (Filipe Claudino, 28’/2ºT), Felipe Augusto (Marcelo Cirino, 45’/2ºT) e Ronaldo. Técnico: Rafael Guanaes

ATHLETICO: Bento; Madson (Leo Godoy, Intervalo), Thiago Heleno e Kaique Rocha; Felipinho (Esquivel, Intervalo), Erick, Fernandinho (Hudo Moura, 23’/2ºT), Christian e Zapelli (Julimar, Intervalo); Canobbio e Mastriani (Pablo, 28’/2ºT). Técnico: Cuca

Gols: Felipe Augusto, 4’/1ºT (1-0), Fernandinho, 40’/1ºT (1-1) e Pablo, 41’/2ºT (1-2).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luis Henrique Campanhoni Amadori

VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

Cartão Amarelo: Fernandinho, Hugo Moura (ATH);

Cartão Vermelho: –

