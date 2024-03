Michael marca nos acréscimos! Hilal amplia recorde de vitórias

Al Hilal (de azul) bate o Dalmac e alcança a 29ª vitória seguida - (crédito: Divulgação / Al-Hilal) Jogada10 Jogada10

Não foi desta vez que acabaram com a série de vitórias do Al Hilal. Neste sábado (16/3), pela 24ª rodada do Sauditão, o time que tem Jorge Jesus com o técnico, o ex-Flamengo Michael no ataque e Neymar (que não atua há meses por causa de uma lesão) fez 2 a 1 no Damac. O time jogou mal, mas teve no baixinho Michael, o herói. Afinal, fez o gol da vitória, de cabeça, nos acréscimos. Esta foi a 29ª vitória seguida dos árabes, ampliando o seu recorde mundial de triunfos.

Além do gol de Michael, Al-Dawsari marcou para os donos da casa. O tento do Damac foi de Antolic. Assim, o Hilal está caminhando a passos largos rumo ao título. Soma 68 pontos (22 vitórias e dois empates). O Damac, com 34 é o sétimo.

Hilal vence graças a Michael

Embora o Damac tenha escolhido jogar de forma muito cautelosa, bem fechado, o time não foi apenas defesa neste duelo. Mesmo na casa do rival poderoso, buscou contra-ataques e assutou nos arremates. Tanto que, mesmo com 35% de posse, deu nove finalizações, contra 17 do Hilal, que pecava demais na hora de chutar a gol. Assim, não foi supresa o jogo seguir 0 a 0 até os 35 minutos do segundo tempo, com uma única emoção: um pênalti a favor do Hilal, logo desmarcado quando a arbitragem foi ao VAR e não viu a falta.

Contudo, aos 36, Al Dawsari, enfim, abriu o placar para o Al Hilal. Mas, aos 40, o Dalmac empatou. N’koudu começou a jogada que terminou com um cruzamento rasteiro que encontrou o croata Antolic livre na área. Quase em seguida, o Dalmac teve um jogador expulso Al Anazi, por falta em Michael. Assim, o jogo caminhava para o empate e o fim da invencibilidade do Hilal. Porém, aos 48, Al Dawsari avançou pela esquerda e cruzou. Michael apareceu na segunda trave desmarcado e marcou de cabeça. Vitória seguida número 29 confirmada para o time de Jorge Jesus.

