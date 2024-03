Craque da semifinal do Mineiro, Matheus Pereira deixa futuro em aberto

Matheus Pereira jogou muito contra o Tombense - (crédito: Fotos : Staff Images/Cruzeiro) Jogada10 Jogada10

Matheus Pereira comeu a bola no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. O meia-atacante marcou um gol, protagonizou grandes jogadas e deu uma assistência no triunfo da Raposa sobre o Tombense por 3 a 1, neste sábado (16), no Mineirão, pelo jogo de volta desta etapa do Mineiro. Mas, afinal, a fera vai permanecer em Belo Horizonte ou vai sair no meio do ano? A China Azul, entretanto, ficará por ora, sem uma resposta mais convincente do jogador.

“O importante é falar do jogo de hoje (sábado). Não gosto de olhar para frente. Depende dos meus rendimentos. Já disse o que eu quero. O Pedro (Martins, diretor de futebol da SAF do Cruzeiro) vai decidir se está valendo a pena ou não”, pontuou Pereira, em entrevista ao canal “SporTV”.

O meia-atacante pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e está emprestado ao Cruzeiro até junho. Para tê-lo, em definitivo, o clube mineiro terá, então, de exercer uma cláusula através da qual se compromete a pagar R$ 60 milhões, em parcelas.

Pereira, o protagonista

Pereira chegou ao Cruzeiro na metade do ano passado. Logo no início, enfrentou uma lesão grave. No entanto, em seu retorno, ajudou o time celeste a ficar na elite do futebol brasileiro e virou o protagonista do time neste início de temporada. Com ele, agora, a Raposa está na final do Mineiro. Bom, como o astro quer falar somente da partida contra o Tombense, o deixamos com a palavra…

“O time está de parabéns. Fizemos um excelente trabalho desde a semana passada (empate sem gols, no jogo de ida da semifinal). Chegar à final era o nosso objetivo. Vamos manter os pés no chão porque não há nada ganho”, afirmou o meia-atacante.

