Caíque valoriza triunfo do Grêmio sobre Caxias: ‘Boa vantagem para jogar em casa’

O Grêmio levou a melhor sobre o Caxias no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Nem mesmo o gol contra de Du Queiroz a favor do Grená após Cristaldo e Diego Costa colocarem os tricolores em vantagem foi capaz de estragar a festa.

Apesar do erro no polêmico gol do adversário, quando saiu mal da meta, o goleiro Caíque foi importante com boas defesas no primeiro tempo.