Palmeiras massacra a Ponte Preta com hat-trick de Flaco López

Flaco López é o cara do Palmeiras contra a Ponte Preta

O Palmeiras não tomou conhecimento da Ponte Preta e venceu por 5 a 1 neste sábado (16), na Arena Barueri e avançou para a semifinal do Campeonato Paulista. O grande nome da noite foi Flaco López que marcou três vezes e se isolou na artilharia do torneio. Murilo e Piquerez marcaram os outros gols do Verdão. Assim, o time de Abel Ferreira se mantém com a melhor classificação geral do Estadual e aguarda para saber quem será o seu adversário na próxima fase da competição.

Atropelo do Palmeiras no primeiro tempo

O primeiro tempo foi um verdadeiro atropelo do Palmeiras. Afinal, com apenas dois minutos, Piquerez avançou pela esquerda e cruzou na cabeça de Flaco López, que subiu absoluto e fez 1 x 0 para o Verdão. Contudo, sem deixar a Ponte Preta respirar, o time de Abel Ferreira chegou rapidamente ao segundo gol. Aos 18 minutos, Endrick deu lindo passe para Flaco. Assim, o argentino acertou uma pancada no ângulo direito e marcou mais um. A vantagem fez o Alviverde se segurar, mas atraindo a Ponte para seu campo e buscando contra-ataques. Sem grande esforço, o time chegou a terceiro com Murilo, de cabeça, após cruzamento de Raphael Veiga. Por fim, a Macaca não teve nenhuma chance de perigo e viu um ônibus verde atropelar sua linha defensiva na primeira etapa.

Segue o baile no segundo tempo

Na etapa final, o Palmeiras pisou no freio, mas não deixou de criar suas oportunidades. Endrick teve duas grandes oportunidades de deixar o seu, mas acabou pegando mal e finalizando ambas pra fora. Mesmo em um ritmo mais lento, o Verdão chegou ao quarto gol. Afinal, Endrick roubou a bola, Mayke recebeu e cruzou para área. A bola passou por todo mundo e sobrou para Piquerez bater de direita e marcar mais um. Contudo cabia mais. Em linda troca de passes entre Endrick e Mayke, o lateral-direito encontrou Flaco López livre na área para marcar seu terceiro gol e o quinto do Alviverde. Renato ainda descontou para a Ponte Preta em cobrança de falta, que desviou na barreira e matou o goleiro Weverton. Por fim, o time de Abel Ferreira apenas controlou os minutos finais e carimbou seu passaporte para a semifinal do Paulistão.

PALMEIRAS 5×1 PONTE PRETA

Quartas de final do Campeonato Paulista

Data e horário: 16/3/2024, às 18h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

Gols: Flaco López, 02’/1ºT (1-0); Flaco López, 18’/1ºT (2-0), Murilo, 37’/1ºT (3-0); Piquerez, 20’/2ºT (4-0); Flaco López, 24’/2ºT (5-0); Renato, 44’/2ºT (5-1)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez (Caio Paulista, 31’/2ºT); Aníbal Moreno, Zé Rafael (Gabriel Menino, 37’/2ºT), Mayke e Raphael Veiga (Luis Guilherme, 27’/2ºT); Endrick (Rony, 27’/2ºT) e Flaco López (Estevão, 27’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

PONTE PRETA: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva, Nilson Júnior (Luiz Felipe, intervalo) e Gabriel Risso, Emerson Santos (Venícius Cascais, intervalo) (Wesley Fraga, 18’/2ºT), Ramon Carvalho e Elvis (Dodô, intervalo); Iago Dias (Renato, 18’/2ºT) e Jeh. Técnico: João Brigatti

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Italo Magno de Paula Andrade

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

Cartões amarelos: Raphael Veiga, Gabriel Menino e Estevão (PAL); Iago Dias, Mateus Silva, Igor Inocêncio e Ramon Carvalho (PON)

