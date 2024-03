Empate com o Ferroviário leva o Ceará à final do Estadual

Vovô mostra que a pipa está bem erguida. Que venha, então, o Leão! - (crédito: Foto: Felipe Santos/Ceará ) Jogada10 Jogada10

O Ceará é o primeiro finalista do Campeonato Cearense. Assim, neste sábado (16), o Vovô eliminou o Ferroviário com um empate por 1 a 1, no Castelão. O Alvinegro havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, na semana passada, no Presidente Vargas.

Lourenço, na primeira etapa, abriu o placar para o Ceará. Bahia, contra, na segunda etapa, deixou tudo igual e alimentou uma certa esperança para os visitantes. Porém, o Vovô não deixou a peteca cair.

Agora, o Ceará espera, na grande decisão, o vencedor de Fortaleza e Maracanã, que se enfrentam neste domingo, às 17h, no Castelão. O primeiro embate terminou em 1 a 1. Quem vencer passa. Se rolar um novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Este Estadual é crucial na história do Ceará. Afinal, o time alvinegro pode igualar o número de títulos estaduais com o arquirrival Fortaleza. O Leão está na frente por muito pouco: 46 a 45.

