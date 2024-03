Avaí goleia Joinville e vai à semifinal do Catarinense

Avaí goleou o Joinville e está na semifinal do Campeonato Catarinense - Foto: Gustavo Meija/JEC - (crédito: Foto: Gustavo Mejia/JEC) Jogada10 Jogada10

O Avaí está na semifinal do Campeonato Catarinense. Em tarde inspirada, o Leão da Ilha goleou o Joinville por 4 a 0, neste sábado (16), no Estádio Ressacada, em Florianópolis, com gols de Jonathan Costa, Garcez e Poveda (duas vezes). Assim, a equipe aguarda o resultado de Marcílio Dias e Brusque para conhecer o adversário.

Veja os resultados do Campeonato Catarinense!

Avassalador. Assim podemos resumir o primeiro tempo do Avaí. Nem mesmo a chuva que interrompeu a partida por 10 minutos segurou o Leão da Ilha, que empilhou oportunidades e balançou as redes três vezes. Jonathan Costa abriu o placar os 25, enquanto Poveda ampliou aos 30, de pênalti, e aos 44. O placar poderia ter sido mais elástico se Pedro Castro e Garcez caprichassem mais.

Com o resultado na mão, o Avaí administrou o placar na etapa final. Garcez ainda anotou o quarto gol no primeiro minuto. Assim, com quatro gols de diferença no placar agregado, a torcida aproveitou para tirar onda com o time adversário com direito a gritos de “olé”.

Marcílio Dias e Brusque se enfrentam neste domingo (17), às 18h, no Estádio Dr. Hercílio Luz. Na ida, as equipes empataram por 2 a 2. Na outra chave, Criciúma e Hercílio Luz definem o adversário do Barra, que eliminou o Figueirense nos pênaltis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.