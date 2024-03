Nova Iguaçu x Vasco: escalações, onde assistir e arbitragem

Vasco de Ramón Díaz treinou forte durante a semana - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco) Jogada10 Jogada10

Chegou a hora da verdade, torcedor. Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam, neste domingo (17), a partir das 16h (de Brasília), no que promete ser um dos maiores públicos do ano no Brasil.

Após muita incerteza, o jogo foi confirmado pela Ferj para o Maracanã, assim como na ida, duelo este terminado em 1 a 1. Por ter tido melhor campanha durante a Taça Guanabara, o Nova Iguaçu tem vantagem de novo empate. Ao Vasco, só a vitória interessa.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão nas seguintes emissoras/plataformas: Band (TV aberta), BandSports (TV fechada), Canal GOAT (YouTube).

Como chega o Nova Iguaçu

Preparação finalizada! Amanhã é o Nova no Maraca! Vamos juntos lutar pela classificação! ????????#VamosNova #OrgulhoDaBaixada pic.twitter.com/8cRz3Ys054 — Nova Iguaçu FC (@oficialnifc) March 16, 2024

A confiança de alcançar a final do Carioca pela primeira vez na História é tanta para o Nova Iguaçu, que o técnico Carlos Vitor chegou a poupar três titulares no confronto contra o Inter, na última quarta (13), pela segunda fase da Copa do Brasil. O time da Baixada acabou eliminado (2 a 0), mas chega com moral para este domingo.

Afinal, a Larana foi muito elogiada pela crítica após a partida contra o Vasco, no último domingo (10). Foram 26 finalizações, obrigando o goleiro Léo Jardim, do Vasco, a ser, de maneira praticamente unânime, o melhor em campo.

O técnico não poderá contar com Fernandinho, suspenso. Mas terá novamente à disposição o trio que foi poupado diante do Inter: Albert (meia), Xandinho e Carlinhos (atacantes).

Como chega o Vasco

Após duas atuações seguidas concedendo muitas finalizações ao adversário, a semana no Cruz-maltino foi de testes para superar tal problema. Apenas Mateus Carvalho é desfalque, visto que o volante foi expulso no jogo de ida.

Mas a tendência é que Ramón Díaz, que usou a semana livre para treinos, faça mudanças na escalação. A expectativa é que ele desfaça a linha de três zagueiros, empurrando Medel para atuar como volante.

Além disso, Paulo Henrique deve perder a vaga para Rojas, que pode ser uma opção mais defensiva pela lateral direita. No meio, Bruno Praxedes pode ganhar chance no time que começa jogando, com Zé Gabriel indo para o banco.

Já Clayton, apresentado nesta semana e titular no jogo de ida, deve ceder a vaga para Adson, que deve retomar a titularidade, mudando, assim, o estilo ofensivo do time vascaíno.

Nova Iguaçu x Vasco

Jogo de volta – Semifinal do Campeonato Carioca

Data e horário: 17/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Nova Iguaçu: Fabrício; Gabriel Pinheiro, Maicon, Yan e Sergio Raphael; Índio, Albert, Yago e Bill; Xandinho e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

Vasco: Léo Jardim; Rojas, João Victor, Léo e Lucas Piton; Gary Medel, Praxedes, Galdames e Payet; Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

