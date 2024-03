Pepê, do Porto, é convocado para Seleção Brasileira

Pepê em treino da Seleção Brasileira na Granja Comary - Foto: Joilson Marconne / CBF - (crédito: Foto: Joilson Marconne / CBF) Jogada10 Jogada10

A Seleção Brasileira sofreu com mais uma mudança na lista de convocados. O técnico Dorival Junior anunciou neste sábado (16) a convocação do atacante Pepê, do Porto, de Portugal, para o lugar do volante Casemiro. Afinal, o jogador do Manchester United, da Inglaterra, se lesionou e, por isso, foi cortado dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

“Acabamos de receber um relatório do Dr. Rodrigo Lasmar. De uma pré-relação feita pela comissão técnica da Seleção Brasileira com 50 nomes, 13 deles já estavam afastados por lesão em seus clubes. Infelizmente, perdemos também Casemiro. Sendo assim, Pepê, do Porto, um atacante de origem e hoje atuando como meia, está convocado”, explicou o técnico Dorival.

Foi o quarto corte da primeira lista de convocados do técnico Dorival Junior, que estreará no comando da Seleção. Afinal, o treinador já havia retirado o goleiro Ederson, do Manchester City-ING, o zagueiro Marquinhos, do PSG-FRA e o atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal-ING. Dessa forma, ele chamou Léo Jardim, do Vasco, Fabrício Bruno, do Flamengo, e Galeno, do Porto.

O Brasil enfrenta a Inglaterra no dia 23 de março, no estádio Wembley, em Londres, e a Espanha, no dia 26, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

