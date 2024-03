Abel se pronuncia após ofensas do diretor do São Paulo - (crédito: Foto: Reprodução / Facebook Watch Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O técnico Abel Ferreira abriu sua entrevista coletiva com uma mensagem de repúdio contra discriminação. O treinador foi alvo de ofensas xenofóbicas do diretor do São Paulo, Carlos Belmonte. A fala aconteceu após a vitória do Palmeiras diante da Ponte Preta por 5 a 1 neste sábado (16), na Arena Barueri e se classificou para a semifinal do Campeonato Paulista. Foi um um breve pronunciamento, seguido de um momento de silêncio.

“Gostaria de abrir minha entrevista para dizer que repudio todo e qualquer ato de discriminação, seja de gênero, cor de pele ou nacionalidade, ou qualquer tipo de violência. Isso vai para além da esfera do futebol. É questão de humanidade. Repito, repudio todo e qualquer ato de discriminação. Essa é a mensagem que quero deixar, e publicamente não falo mais sobre esse assunto”, disse Abel.

O diretor do São Paulo chamou Abel Ferreira de ”português de mer**”, após o Choque-Rei pelo Campeonato Paulista. Aliás, o Tricolor reclamou muito da arbitragem e após a partida, foram ao vestiário do juiz Matheus Delgado Candançan, pressionar por suas decisões após o clássico.

Carlos Belmonte gravou um pedido de desculpas mais de uma semana depois da partida, como forma do acordo feito pelo clube para evitar julgamentos e suspensões. Mas isso não convenceu Abel. Aliás, o São Paulo conseguiu trocar o julgamento e punições a seus atletas e dirigentes por multas em dinheiro. Essa decisão não agradou em nada a diretoria do Palmeiras.

