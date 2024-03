Rossi supera Cantarele e alcança recorde histórico pelo Flamengo

Rossi em ação diante de Arias, do Fluminense, neste sábado, pelo duelo de volta da semifinal - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

Após se tornar o goleiro do Flamengo com mais minutos sem ser vazado no século 21 em partidas válidas por competições oficiais, Agustin Rossi quebrou mais uma marca: virou o recordista com mais tempo sem ser vazado na história do clube.

Ele iniciou o clássico deste sábado (16), contra o Fluminense, pelo duelo de volta da semifinal do Carioca, com 875 minutos sem sofrer gols. Ao ficar mais 90 minutos sem ser vazado, chegou a 965 e bateu o recorde de Cantarele (que era de 959) no período relativo ao fim da década de 70.

Vale ressaltar, porém, que os acréscimos das partidas não estão incluídos na conta. Caso contrário, o recorde seria atingido quando Rossi chegasse ao minuto 11 do clássico deste sábado sem sofrer gols.

O ex-goleiro rubro-negro era o dono da marca, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979. Foram nove jogos completos e mais 45 minutos do triunfo por 9 a 0 sobre a Portuguesa (foi substituído por Nielsen no intervalo), 17 minutos da partida anterior à sequência (levou gol aos 28 do segundo tempo no empate por 2 a 2 com o Madureira) e outros 87 da goleada por 5 a 1 frente ao Fluminense em que Spinelli tirou a invencibilidade do goleiro rubro-negro aos 42 minutos da segunda etapa.

O último gol sofrido por Rossi em competições oficiais ocorreu na rodada final do Brasileirão de 2023, quando levou gol aos 25 minutos da primeira etapa na derrota por 1 a 0 para o São Paulo em dezembro, no Morumbi. Na ocasião, Luciano marcou o único gol do triunfo tricolor.

Com a obtenção do recorde individual dentro do clube, Rossi evidencia o excepcional momento defensivo do Flamengo, que chegou a 11 jogos consecutivos sem sofrer gols no Carioca com o time principal. O elenco, aliás, superou o recorde de jogos seguidos sem ser vazado – havia igualado no último clássico os dez, entre novembro de 1978 e fevereiro de 1979.

Rossi, titular absoluto de Tite Titular absoluto desde que Tite chegou ao clube, Rossi já se tornou o recordista do Rubro-Negro no século 21. Ele ultrapassou Diego Alves que, entre maio e junho de 2018, construiu uma invencibilidade de 618 minutos. O goleiro argentino quebrou o recorde no triunfo por 2 a 0 diante do Fluminense, pela décima rodada da Taça Guanabara. De lá pra cá, não foi vazado contra o Madureira, pela 11ª rodada, e nos dois clássicos frente ao Flu, pelas semifinais do Estadual.