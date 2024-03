Arrascaeta celebra sexta final seguida do Flamengo: ‘Grandeza’

Arrascaeta teve atuação discreta pelo Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Divulgação/Flamengo) Jogada10 Jogada10

Após a classificação do Flamengo à final do Carioca, Giorgian de Arrascaeta falou à imprensa sobre mais uma final alcançada pelo clube no Carioca. Este é o sexto ano seguido que o Mengão chega à decisão do estadual do Rio de Janeiro.

Para o craque, esta estatística é uma prova da ‘grandeza do clube’. Ele parabenizou os colegas e também falou sobre a vantagem imposta no jogo de ida, que ajudou a concretizar a classificação.

“Mostra a grandeza do clube. Sempre está brigando por coisas importantes. Temos que parabenizar todo o grupo. A gente tinha uma vantagem, soube jogar com isso. Mas saímos muito felizes por chegar em mais uma final e vamos chegar para conquistar (o título)”, disse o jogador na saída do campo.

Além disso, Arrasca falou brevemente sobre o Flamengo estar em ‘outro patamar’. Para ele, porém, é preciso ter ‘pés no chão’.

“A gente tem que ter pés no chão, tem que continuar trabalhando, continuar a evoluir”, emendou o uruguaio, que está desde 2019 no Fla. Significa que ele jamais esteve fora de um Cariocão desde que chegou.

E agora?

O Flamengo agora aguarda o vencedor da outra semifinal. Neste domingo (17), Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam pelo jogo de volta, às 16h (de Brasília), também no Maracanã.

No jogo de ida houve empate por 1 a 1, e, como o Nova Iguaçu tem vantagem por ter a segunda melhor campanha da Taça Guanabara, joga, assim, por novo empate.

A primeira partida da final será apenas em duas semanas, no dia 31 de março – domingo de Páscoa. Lembrando que na grande decisão não há vantagem para nenhuma das equipes.

