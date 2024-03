André minimiza jejum do Fluminense em clássicos

André, do Fluminense, minimizou a marca negativa de 13 jogos de jejum em clássicos - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense foi eliminado na semifinal do Campeonato Carioca e deu adeus ao sonho do tricampeonato. Com o empate sem gols diante do Flamengo, neste sábado (16), no Maracanã, o Tricolor chegou a 13 jogos de jejum em clássicos. Dessa forma, esta se tornou a pior marca da história do clube contra os rivais. O volante André, no entanto, minimizou a fase ruim após a eliminação.

“Vocês (imprensa) estão falando tanto que a gente está há 13 clássicos sem vencer, mas esquecem de falar que somos os atuais bicampeões do Carioca e que acabamos de ganhar a Libertadores e Recopa. Treinamos cinco dias antes de jogar a Recopa. Falam muito do lado negativo. Tem que falar mais do trabalho que vem sendo construído”, disse o volante.

Após perder o primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, o Fluminense precisava vencer o Flamengo por três gols de diferença. André, que cumpriu suspensão na ida por conta da expulsão contra o Botafogo na última rodada da Taça Guanabara, retornou ao time. Entretanto, o seu retorno não foi o suficiente, afinal, o empate sem gols ficou bem longe do resultado necessário.

Pior jejum da história

Com o empate sem gols diante do Flamengo, o Fluminense atingiu a marca de 13 clássicos de jejum. É a pior sequência da história do clube, igualando as marcas de 1961-1962 e 1995-1996.

“O Diniz assumiu o Fluminense em 2022 como 15º colocado (no Brasileirão) e, naquele ano, fomos terceiro colocado. No ano seguinte, fomos bicampeões estadual e campeão da Libertadores. Então acho que vocês deveriam falar mais do trabalho positivo do que bater nessa tecla de clássico sem ganhar”, completou o volante.

