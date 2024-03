Diniz destaca mudança de postura e lamenta eliminação

Fernando Diniz destacou a mudança de postura do Fluminense no segundo jogo da semifinal do Carioca - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC) Jogada10 Jogada10

O Fluminense tentou, mas não evitou a eliminação no Carioca e deu adeus ao sonho do tricampeonato. Após ser derrotado por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor empatou sem gols com o Flamengo neste sábado (16), no Maracanã. Assim, ficou pelo caminho. O técnico Fernando Diniz elogiou a mudança de postura do time e lamentou a eliminação.

“Voltamos para o caminho que devemos seguir. A equipe se comportou muito bem, bem diferente de semana passada. O mais importante foi a mudança de postura. Os treinamentos foram diferentes. Voltamos com a energia que a gente precisa para jogar bem e ser bastante competitivo. O Fluminense teve mais protagonismo. Se tivesse que haver um vencedor (hoje), seria justo que fosse o Fluminense”, disse.

A eliminação na semifinal do Carioca renderá ao Fluminense 18 dias de trabalho, sem jogos. Afinal, se o Tricolor não conseguiu realizar uma pré-temporada completa por conta da participação no Mundial de Clubes e Recopa, agora vai ter a chance de realizar os ajustes necessários para a sequência do ano.

