Casa Pia x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Vice-líder do Campeonato Português, o Benfica busca se manter na cola do líder Sporting e sonha em assumir a liderança. As Águias de Lisboa enfrentam a Casa Pia, neste domingo (17), às 15h (de Brasília), no Estádio Municipal de Rio Maior, pela 26ª rodada da competição.

Onde assistir?

O jogo terá transmissão por streaming do canal Star +

Como chega o Casa Pia?

Após ter a série de três partidas de invencibilidade interrompida, o Casa Pia tenta voltar aos trilhos. Sem muitos riscos de rebaixamento e longe da briga por vaga nas competições da Uefa, a modesta equipe portuguesa aposta no fator casa para tentar surpreender o Benfica. O técnico Alexandre Santana não poderá contar Kiki Silva e Rafael Brito, lesionados.

Como chega o Benfica?

Vice-líder do Campeonato Português, o Benfica chega de uma sequência de três partidas de invencibilidade. Os Águias terão o desfalque de Juan Bernat, que está lesionado. O técnico Roger Schmidt aposta especialmente no talento dos brasileiros David Neres e Marcos Leonardo, além da experiência de nomes como Di María, para conquistar mais três pontos.

Casa Pia x Benfica

26ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: 17/03/2024, às 15h

Local: Estádio Municipal de Rio Maior

Casa Pia: Ricardo Batista; Fernando Varela, Nermin Zolotic e Duplexe Tchamba; Gaizka Larrazabal, Beni Mukendi, Pablo Roberto e Leonardo Lelo; Rúben Lameiras, Fernando Andrade e Nuno Moreira. Técnico: Alexandre Santana

Benfica: Anatoliy Trubin; Alexander Bah, António Silva, Nicolás Otamendi e Fredrik Aursnes; Florentino Luís e João Neves; Ángel Di María, Rafa Silva e David Neres; Marcos Leonardo. Técnico: Roger Schmidt

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: Tiago Costa e André Almeida

VAR: Rui Oliveira

