Nova Iguaçu x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (17/3), às 16h (de Brasília), no Maracanã, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu. Trata-se do jogo de volta da semifinal do Cariocão. Como deu empate no jogo de ida (1 a 1), o Nova Iguaçu, avançará para enfrentar o Flamengo em caso de nova igualdade. Afinal, na Taça Guanabara, teve a segunda melhor campanha, com o Vasco em terceiro. Para acompanhar tudo deste duelo decisivo, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional cobertura. O pré-jogo começa às 14h30 (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael. Ele também estará na narração.