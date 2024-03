Juventus, em casa, tropeça no Genoa e segue em terceiro na Itália

O sérvio Badelj, do Genoa (de amarelo), disputa a bola com o sérvio Vlahovic e evita o ataque da Juventus - (crédito: Foto: Marco Bertorello/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (17/3), em sua Arena, a Juventus recebeu o Genoa, pela 29ª rodada do Campeonato Italiano. Mas decepcionou a sua torcida. Com um jogo débil no ataque, pouco ofereceu de perigo (já na reta final) ao rival bem mais modesto. Mas o pior: ainda levou sufoco, principalmente no primeiro tempo. Dessa forma, o resultado final, empate em 0 a 0, faz justiça ao que foi a partida.

Para a Juve, péssimo. Afinal, vai aos 59 pontos, em terceiro lugar, atrás de Inter de Milão e Milan. E com chance meramente matemática para chegar ao título. O Genoa sai com mais um ponto e chega aos 34 na tabela, em 12º lugar. Não tem chance de alcançar a zona das ligas europeias. Porém, sem risco de rebaixamento.

Juventus não fura a marcação

Mesmo em casa, a Juventus, no primeiro tempo, fez o seu jogo de deixar a bola um pouco mais com o rival para tentar a recuperação e partir para contra-ataques, pribncipalmente pela direita, com Gatti. Mas isso não deu resultados algum. Tanto que a Juve não deu nem sequer um chute perigoso nesta etapa. Já o Genoa foi bem mais objetivo. Atacando pela direita, quase sempre com Spence, criou três oportunidades claras e uma delas obrigou o goleiro Szczesny a fazer ótima defesa.

Já no segundo tempo, a Juventus foi bem mais ousada, empurrando o rival para a defesa e começando a assustar o gol do espanhol Josep Martínez. Porém, um lance claro de gol veio apenas aos 30 minutos: um cruzamento da ditreita achou Vlahovic na área. Mas o sérvio cabeceou por cima. Nos cinco minutos finais, a Juve partiu para o ataque e Keane acertou uma na trave. Nos acréscimos, Vlahovic acabou expulso, deixando o time da casa com dez.

Jogos da 29ª rodada do Italiano

Sexta-feira (15/3)

Empoli 0x1 Bologna

Sábado (16/3)

Udinese 0x2 Torino

Monza 1×0 Cagliari

Salernitana 0x1 Lecce

Frosinone 2×3 Lazio

Domingo (17/3)

Juventus 0x0 Genoa

Verona x Milan – 11h

Roma x Sassuolo – 14h

Atalanta x Fiorentina – 14h

Inter de Milão x Napoli – 16h45

