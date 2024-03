Bragantino x Inter de Limeira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Após boa campanha na fase de grupos, Bragantino e Inter de Limeira avançaram às quartas de final do Paulistão. E neste domingo (17/3), às 16h (de Brasília), se enfrentam pelas quartas de final. Trata-se de jogo único para passar à semi. Quem vencer, segue vivo. Já o empate leva a decisão para as penalidades. Este jogo será no Nabizão, a casa do Bragantino, que teve melhor campanha. E a Voz do Esporte fará a cobertura com a sua tradicional qualidade. A transmissão começa às 14h30, com todas as informações do Paulistão e do mundo da bola. E com a bola rolando, Cesar Tavares está na narração.