Cucurella corre para comemorar o seu gol, o primeiro do Chelsea sobre o Leicester - (crédito: Foto: Glyn Kirk/AFP via Getty Images)

O Chelsea vem fazendo uma temporada irregular e com sustos para a torcida. Neste domingo (17/3) não foi diferente. Em jogo pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, os Blues receberam o Leicester. Começou alegrando a sua torcida no Stamford Bridge, abrindo 2 a 0 no primeiro tempo e ainda perdendo um pênalti. Mas cedeu o empate na etapa fonal e só foi garantir a vitória com dois gols nos acréscimos de Chukwuemeka e Madueke. Assim, com este 4 a 2, garantiu vaga na semifinal. Os outros gols dos Blues foram de Cucurella e Palmer. Para o Leicester marcaram Disadi, contra, e Mavididi.

O Chelsea segue em busca seu nono título, já que levou em 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 e 2018. O Leicester – que lidera a segundona e deve voltar à elite – buscava o segundo (levou em 2021).

Chelsea deita e rola no primeiro tempo

O primeiro tempo foi sob medida para o Chelsea. Afinal, o time da casa dominou amplamente, chegando ao gol logo aos 13 minutos, com Nicolas Jackson fazendo grande jogada pela direita e cruzando para Cucurella, quase na linha. Com o gol vazio, o espanhol mandou para a rede. Os Blues mandavam no jogo e, aos 24, perderam chance de ouro para ampliar. Fatawu foi ajudar a defesa e fez pênalti em Sterling. Ele mesmo cobrou, mas o goleiro polonês Stolarczyk defendeu. Contudo, no fim do primeiro tempo, Palmer, em passe de Sterling, ampliou para o Chelsea.

Leicester engrossa na etapa final

No segundo tempo, um erro incrivel da defesa dos londrinos fez o Leicester entrar no jogo. Disasi, pressionado, foi atrasar uma bola para o goleiro Sánchez. Entretanto, não viu que o arqueiro estava colocado de forma adiantada. Gol contra aos seis minutos. O Leicester acordou e empatou aos 17, um golaço de Mavididi, recebendo na área e chutando colocado no canto esquerdo de Sánchez.

Chukwuemeka e Madueke, heróis dos Blues

A torcida começou a ficar impaciente. E a ira foi maior quando Sterling isolou uma falta perigosa na risca da área (que inclusive gerou a expulsão de Doyle, deixando o Leicester com dez). Muita vaia para o astro. Contudo, nos acréscimos, aos 47, veio o gol do alívio para o Chelsea. Chukwuemeka entrou na área e tocou para Palmer. Este devolveu de calcanhar para Chukwuemeka chutar a colocar o time da casa de novo na frente. Enfim, no último ataque, Madueke fez o golaço do jogo, recebendo na intermediária, driblando três e mandando uma bomba da entrada da área. Chelsea 4 a 2, na semifinal.