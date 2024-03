Bragantino goleia a Inter de Limeira e chega com moral à semifinal

Bragantino está entre os quatro melhores do Paulistão-2024 - (crédito: Foto: Divulgação/Red Bull Bragantino) Jogada10 Jogada10

O Red Bull Bragantino absorveu rápido a queda na fase eliminatória da Copa Libertadores e deu uma bela resposta à torcida. Neste domingo (17), no Estádio Nabi Abi Chedid, pelas quartas de final do Estadual, o Massa Bruta passou fácil pela Inter de Limeira por 3 a 0 e chega à semifinal do Campeonato Paulista com moral.

Agora, a equipe aguarda as demais quartas para saber quem enfrenta na fase seguinte.

Bragantino manda no jogo

Favorito, o Bragantino fez, então, valer sua condição na primeira parte do espetáculo. Afinal, criou chances para golear e imprensou o adversário em sua zona defensiva. No entanto, o Massa Bruta só conseguiu a vontade mínima antes de sair para o intervalo. Assim, Helinho preparou um cruzamento perfeito para Borbas, que, livre de marcação, só teve o trabalho de completar para o gol. Um detalhe: o uruguaio antecipou sua entrada com a lesão de Lincoln, logo no início da peleja.

Ainda mais fácil

Se estava fácil no primeiro tempo, o Bragantino descomplicou ainda mais o cenário para não se complicar. Aliás, passou longe de sofrer algo. O goleiro Cleiton quase não trabalhou. No ataque, Borbas brilhou de novo e meteu o segundo, após Walef ceder rebote. A Inter mal mexeu no time e levou outro. Desta vez, Vitinho recebeu de Gustavinho, passou por Galvão e finalizou sem chance para o keeper adversário. No decorrer do jogo, com facilidade para chegar, o Braga perdeu a chance de aplicar uma goleada histórica.

BRAGANTINO 3×0 INTER DE LIMEIRA

Campeonato Paulista 2024 – Quartas de final

Data e horário: 17/03/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Gols: Borbas, 39’/1º T (1-0); Borbas, 12’/2ºT (2-0); Vitinho, 15’/2ºT (3-0)

BRAGANTINO: Cleiton; Mendes, Cunha, Cândido e Capixaba; Jadsom (Raul, 26’/2ºT), Lincoln (Bornas, 23’/1ºT) e Ramires (Gustavinho, 13’/2ºT); Vitinho, Helinho (Thalisson, 26’/2ºT) e Sasha (Fernandes, 12’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

INTER DE LIMEIRA: Walef Galvão, Jussani, Maurício e Zé Mario (Morais, 30’/2ºT); Emerson (Kauê, 30’/2ºT), Buchecha (Lima, 24’/2ºT) e Bochecha; Britto, Juninho (Albano, 14’/2ºT) e Quirino (Silva, 14’/2ºT). Técnico: Júnior Rocha

Árbitro: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

VAR: Daiane Muniz dos SantosºT)

Cartão Amarelo: Vitinho (RBB); Buchecha, Galvão, Jussani (INT)

Cartão Vermelho:

