Nova Iguaçu faz história, vence o Vasco e vai à final do Carioca

O Nova Iguaçu fez história no Maracanã. A Laranja Mecânica venceu o Vasco por 1 a 0, neste domingo (17), no Maracanã, e garantiu a vaga na final do Campeonato Carioca de 2024. Afinal, o Orgulho da Baixada já havia empatado o primeiro jogo e possuía a vantagem da igualdade por conta da campanha na Taça Guanabara. O atacante Bill marcou o gol da vitória aos 29 minutos do segundo tempo.

É a primeira vez que o Nova Iguaçu disputa a final do Carioca. A última vez que um clube de menor investimento chegou na final foi em 2007, com o Madureira. A Laranja Mecânica da Baixada enfrenta o Flamengo, que eliminou o Fluminense, nos dias 31 de março e 7 de abril, no Maracanã.

Muito calor e pouco futebol no primeiro tempo

O jogo começou quente. Sob um calor de 40º graus, Nova Iguaçu e Vasco evitaram correr riscos e, assim, foi mais difícil de encontrar espaços nas defesas. A Laranja Mecânica da Baixada demonstrava ser mais disciplinada taticamente e assustava nas descidas com o trio Yago, Bill e Xandinho. Entretanto, pecavam no último passe, e a bola pouco chegava no artilheiro Carlinhos. Dessa forma, uma alternativa foi arriscar pelo alto e, assim, criou a melhor chance da primeira etapa aos 27 minutos, mas Sergio Raphael errou o cabeceio na pequena área.

Já o Vasco, por sua vez, demonstrava dificuldade. A defesa era frágil pelo lado direito, enquanto o meio-campo não conseguia dar suporte ao ataque. Medel foi deslocado para a função de volante, mas não conseguiu contribuir na saída de bola. Assim, a transição ofensiva não funcionou e a bola praticamente não chegou em Payet e Vegetti. O Cruzmaltino assustou somente numa finalização da entrada da área com Galdames, mas o goleiro Fabrício Santana fez grande defesa.

Nova Iguaçu faz história e vai à final do Carioca

O segundo tempo reservou fortes emoções. O segundo finalista do Carioca seria definido nos últimos 45 minutos da semifinal. O Vasco tentou pressionar nos primeiros minutos, afinal, precisava da vitória para chegar na final. O Nova Iguaçu, por sua vez, tinha a vantagem do empate nas mãos. A Laranja Mecânica da Baixada chegou a ter um pênalti marcado aos 19 minutos após o chute de Xandinho resvalar na mão de Lucas Piton, mas o lance foi anulado após o árbitro checar no vídeo.

A anulação do pênalti inflamou a torcida do Vasco, que tentou empurrar o time pro ataque. O Cruzmaltino parecia melhor fisicamente, mas pecava taticamente. Na falta de criatividade com a bola no pé, restava lançar bola na área. Assim, Sforza quase abriu o placar aos 27 minutos, de cabeça, mas o goleiro Fabrício Santana fez um milagre. Quando o Gigante parecia melhor, veio o balde de água fria. Em contragolpe de três contra dois pela esquerda, Yago encontrou Carlinhos, que dominou e serviu Bill para abrir o placar.

Para chegar à final, o Vasco precisava virar o placar. Sem organização, se limitou nos lançamentos para os laterais, principalmente Lucas Piton. Entretanto, os constantes cruzamentos para a área do Nova Iguaçu não surtiram efeito. Assim, a Laranja Mecânica da Baixada contou os minutos até o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz apitar o fim do jogo para comemorar o feito histórico no Maracanã.

Nova Iguaçu 1 x 0 Vasco

Jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca

Data: 17/03/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Yan Silva (Cayo Tenório, min. 42’/2ºT), Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Igor Fraga, Albert, Bill (Sidney, min. 41’/2ºT) e Yago Ferreira (João Victor, min. 33’/2ºT); Xandinho (Maxsuell Alegria, min. 33’/2ºT) e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor

Vasco: Léo Jardim; Robert Rojas (Paulo Henrique, min. 9’/2ºT), João Victor, Léo e Lucas Piton; Medel (Zé Gabriel, min. 31’/2ºT), Praxedes (Sforza, min. 21’/2ºT), Galdames (David, min. 9’/2ºT), Adson (Clayton, min. 31’/2ºT) e Payet; Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Gols: Bill, aos 29′ do 2ºT (1-0)

Cartões amarelos: Xandinho, Carlinhos e Sidney (NIG); Payet, Rossi, Medel e Paulo Henrique (VAS)

