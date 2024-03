Mbappé faz hat trick na goleada do PSG, líder do Francês

Mbappé comemora um de seus três gols sobre o Montpellier - - (crédito: Foto: Pascal Guyot/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

Neste domingo (17/3), pela 26ª rodada do Campeonato Francês, com Mbappé decisivo, o PSG foi até Montpellier e goleou o time da casa, no Estádio De la Mosson, 6 a 2. O craque francês foi autor de três dos gols do time. Os outros foram de Lee Kang-in, Vitinha e Nuno Mendes. Para o Montpellier, que fez um bom jogo, Nordin e Savanier (de pênalti) foram os goleadores.

O PSG caminha sem sustos para mais um título francês. Afinal, tem 59 pontos, 12 a mais do que o Brest (que empatou na rodada). O Montpellier tem 26 pontos, em 14º. Está apenas um ponto à frente do Nantes, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Veja aqui a classificação do Campeonato Francês

PSG abre 2 a 0, mas cede empate

O Montepellier, com 20 minutos de jogo, já perdia por 2 a 0. Aos 13 minutos, Vitinha recebeu na entrada da área, pelo meio e tirou um marcador. Quando o segundo chegou, o português chutou colocado, no canto esquerdo de Bertaud. Aos 21 foi a vez de Mbappé deixar o dele. O craque recebeu de Kolo Muani e, quase sem ângulo, chutou cruzado.

Mas o Montpellier não se apequenou com a desvantagem. Começou a trabalhar a bola no ataque, com Savanier centralizando as jogadas. Diminuiu aos 20, com Nordin escorando um cruzamento da esquerda que o português Danilo cortou mal. Danilo, aliás, estava numa de herói e bandido. Afinal, salvou gol certo em cima na linha. Na jogada seguinte, atrasou mal para o goleiro Donnarumma, que acabou precisando fazer um pênalti. Savanier cobrou e deixou tudo igual. Assim, o 2 a 2 foi o placar do primeiro tempo.

Mbappé come a bola

No intervalo, Luis Enrique ajustou o time. Certamente também pediu para o Paris não ficar displicente. Afinal, o PSG entrou para matar. Dessa forma, o golaço de Mbappé aos cinco minutos, num chute de fora da área, recolocou o time vistante na frente. A pegada se manteve. No ataque seguinte, Lee Kang-in ampliou também num bonito arremate.

O Montpellier tentou repetir a reação do primeiro tempo. Mas o que conseguiu foi levar mais um gol de Mbappé, aos 18. Com 5 a 2, o PSG freou e viu o time da casa voltar a aparecer no ataque. Chegou a ter pênalti as favor, mas desmarcado pois o árbitro foi ao VAR e viu que Nuno Mendes não fez pênalti em Al-Tamaari. E foi Nuno Mendes que, apareceu no ataque para receber passe de Vitinha e fechar o placar em 6 a 2.

Jogos da 26ª rodada do Francês

Sexta-feira (15/3)

Toulouse 2×3 Lyon

Sábado (16/3)

Nantes 1×3 Strasbourg

Lens 1×3 Nice

Domingo (17/3)

Brest 1×1 Lille

Reims 2×1 Metz

Clermont 2×1 Le Havre

Monaco 2×2 Lorient

Rennes 2×0 Olympique

Montpellier 2×6 PSG

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook