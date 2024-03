Barcelona vence o Atlético de Madrid e assume a vice-liderança da La Liga

Lewandowski chegou a 13 gols no Campeonato Espanhol - (crédito: Foto: Oscar del Pozo/AFP via Getty Images) Jogada10 Jogada10

O Campeonato Espanhol tem um novo vice-líder. Afinal, neste domingo, o Barcelona visitou o Atlético de Madrid e não tomou conhecimento do time da capital. Em partida realizada no Estádio Cívitas Metropolitano, os catalães venceram por 3 a 0, com um show de Robert Lewandowski. O polonês fez um gol e deu duas assistências, uma para João Félix e outra para Fermín López.

Dessa forma, com o resultado, o Barcelona agora está na segunda colocação da La Liga, com 64 pontos. Com a derrota do Girona no sábado para o Getafe, o time de Xavi Hernández ultrapassou o rival catalão. O Atlético de Madrid, por sua vez, deixou o G4 com o revés e caiu para quinto. O Athletic Bilbao, que venceu o Alavés no sábado, está na quarta colocação.

Lei do ex

A vitória blaugrana começou a ser construída na reta final do primeiro tempo, com gol de João Félix. Em jogada de Gündogan pelo meio, o alemão achou Lewandowski fazendo o facão na diagonal e tocou. O camisa 9 rolou para trás e achou o português, que só rolou para o gol. Vale lembrar, aliás, que João Félix está emprestado justamente pelo Atlético de Madrid. No primeiro turno, ele também fez valer a lei do ex marcando contra o ex-clube.

Lewangol

O segundo gol saiu nos primeiros movimentos da etapa final. Após erro de passe de De Paul ainda no campo de defesa, o brasileiro Raphinha aproveitou a sobra e tocou entre os defensores colchoneros achando Lewandowski. O camisa 9 girou em cima da marcação e bateu forte para marcar. A bola ainda bater na trave, mas morreu no fundo das redes de Oblak.

A base decide

Por fim, para fechar o caixão, o Barça quis mostrar que La Masia, a categoria de base do clube, sempre rende bons frutos. Em jogada pela direita, Koundé entregou para Lewandowski na linha de fundo, e o polonês, em partida inspirada, cruzou para o meio. Livre de marcação, o jovem Fermín López só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

Sequência

As duas equipes agora terão alguns dias de descanso por conta da Data-Fifa de março e voltam a campo somente daqui a duas semanas. No dia 30, o Barcelona encara o Las Palmas, em casa, enquanto o Atlético de Madrid tem compromisso dois dias depois, em 1º de abril, contra o Villarreal, fora de casa. As duas partes acontecem pelo Campeonato Espanhol.

