Yago exalta feito histórico do Nova Iguaçu: ‘Felicidade imensa’

O Nova Iguaçu fez história ao chegar na final do Campeonato Carioca de 2024. Um dos destaques do time, o meia Yago Ferreira, de 22 anos, foi eleito o melhor em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, neste domingo (17), no Maracanã. Afinal, o jovem, que é filho do ex-jogador Iranildo, construiu a jogada do gol marcado por Bill. Ele celebrou o feito histórico e exaltou o trabalho do técnico Carlos Vitor.

“A ficha está caindo ainda. Felicidade imensa. Nosso grupo trabalha muito. Sabíamos que seria difícil enfrentar o Vasco na semifinal, mas estamos muito felizes com a vitória e a vaga na final. Acho que vai ser muito difícil, o time do Flamengo é bom. Vamos ver o que o Cal (Carlos Vitor, técnico do Nova Iguaçu) vai falar com a gente. Temos que trabalhar bastante”, disse o jogador.

Yago Ferreira foi revelado nas categorias de base do Fluminense e foi emprestado ao Nova Iguaçu até setembro deste ano. Em 2023, chegou a ser emprestado ao Náutico, mas não foi utilizado. Dessa forma, fez a sua estreia como profissional com a Laranja Mecânica da Baixada no Carioca de 2024.

O Nova Iguaçu eliminou o Vasco na semifinal e, dessa forma, enfrenta o Flamengo na final do Carioca, nos dias 31 de março e 7 de abril, no Maracanã. O último time de menor investimento a chegar na final do estadual foi o Madureira, em 2007. É a primeira vez que a Laranja Mecânica da Baixada chegou na decisão do torneio.

