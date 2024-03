Botafogo vai à final da Taça Rio. Júnior Santos marca de novo

Urso foi uma das apostas equivocadas de Fábio Matias - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo) Jogada10 Jogada10

O Botafogo flertou com um vexame. Mas foi só uma piscadela. Afinal, não precisava de muito para eliminar o Sampaio Corrêa, sobretudo por entrar em campo com uma vantagem de 2 a 1, no jogo de ida da semifinal da Taça Rio, na semana passada, em Saquerema. Neste domingo (17), no Nilton Santos, o Glorioso poderia até perder por um gol de diferença. No fim das contas, arrumou, no fim, uma virada por 2 a 1, com presença de Júnior Santos, o artilheiro do Brasil.

Finalista da Taça Rio, o Botafogo, agora, enfrenta o Boavista, que tirou a Portuguesa na outra semifinal do torneio de consolação da Ferj.

Botafogo sem vontade nenhuma de jogar

Uma postura condenável. Os jogadores do Botafogo demonstraram uma falta de vontade execrável diante da torcida. Assim, o Sampaio, que parecia disputar uma final de Copa do Mundo, chegou com extrema facilidade, principalmente, pelo lado esquerdo, onde o lateral Suárez virou o mapa da mina. A equipe da casa, no entanto, em quatro oportunidades claras para matar a classificação, só guardou uma. Gatito se salvou diante dos sonâmbulos. A coisa estava tão feia que Fábio Mathias tirou dois jogadores antes do intervalo.

Arbitragem nível Ferj rouba a cena

O Sampaio já não ameaçava mais. Parece que jogou tudo na primeira etapa. O arbitragem da Ferj (Federação do Estado do Rio de Janeiro) entrou, então, em cena. O assoprador de apito inventou uma mão de Júnior Santos quando a bola bateu, na verdade, na mão do adversário. O VAR, a propósito, deveria estar desligado. Na sequência, o Cisne marcou, mas o árbitro anulou a jogada. O apitador, contudo, marcaria uma penalidade para lá de duvidosa para o Glorioso, momentos depois. O Anjo das Pernas Confusas foi para a marca da cal e deixou tudo igual. No fim, foi a vez de Savarino selar a classificação. Muito melhor com triunfo para manter a boa fase.

BOTAFOGO 2×1 SAMPAIO CORRÊA

Jogo de volta da semifinal da Taça Rio

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 17 de março de 2024, às 18h30 (de Brasília)

Gols: Octávio, 21’/1ºT (0-1); Júnior Santos, 32’/2ºT (1-1); Savarino, 49’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: Gatito, Suárez, Bastos, Halter (Raí, 23’/2ºT) e Hugo; Barbosa, Kauê (Freitas, Intervalo) e Tchê Tchê (Breno, 43’/2ºT); Hernández (Júnior Santos, 40’/1ºT), Urso (Savarino, 40’/1ºT) e Janderson. Técnico: Fábio Matias

SAMPAIO CORRÊA: Leandro; Carvalho, Índio, Thuram e Guilherme; Marcelo, Dantas (Josiel, 23’/2ºT) e Agú; Octávio, Pernão (Paulo Vitor, 44’/2ºT) e Abner (Tonolli, 9’/2ºT). Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartão Amarelo: Janderson (BOT); Marcelo, Agú, Octávio, Abner, Josiel (SAM)

Cartão Vermelho: Diogo, 33’/2º T (SAM)

