Sporting goleia e segue na liderança do Campeonato Português

Segue o líder. O Sporting goleou o Boavista por 6 a 1, neste domingo (17), no Estádio de Avalade, pela 26ª rodada, e se manteve na liderança do Campeonato Português. Os Leões entraram em campo pressionados, afinal, o Benfica bateu o Casa Pia e assumiu momentaneamente o primeiro lugar. Porém, atropelaram os visitantes com direito a três gols do artilheiro Victor Gyökeres.

Além de entrar em campo pressionado, o Sporting saiu atrás no placar. O Boavista surpreendeu aos três minutos, com Gaïus Makouta. Os Leões tiveram mais de 70% de posse de bola e empilharam oportunidades, mas só chegou ao empate com Victor Gyökeres aos 45 minutos da primeira etapa.

Já no segundo tempo, o Sporting conseguiu converter melhor as oportunidades e transformou o domínio em goleada. Paulinho desempatou aos nove, Gyökeres ampliou aos 22 e fez o hat-trick aos 34. Nuno Santos marcou o quinto aos 43 e ainda deu tempo de Paulinho anotar o seu segundo gol aos 50.

Com a vitória, o Sporting chegou aos 65 pontos e lidera o Campeonato Português com um de vantagem para o Benfica. Os Leões voltam a campo no dia 30, contra o Estrela Amadora, fora de casa.

