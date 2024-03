João Paulo celebra classificação do Santos: ‘Vou dormir tranquilo’

João Paulo foi importante nos 90 minutos e na disputa de pênaltis - (crédito: Foto: Rafael Assunção/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

Herói da classificação do Santos às semifinais do Campeonato Paulista, o goleiro João Paulo celebrou o momento. Após a partida, em entrevista à “TNT Sports”, o arqueiro disse que a equipe se preparou muito, mas também afirmou que já está pensando na próxima fase.

“É muito trabalho. A gente se preparou bastante durante a semana, treinamos todos os dias situações de pênalti, que sabíamos que poderia acontecer durante a partida. Só tenho a agradecer a Deus por ter me sustentado até hoje. Eu vou dormir já pensando no próximo jogo, quero muito ser campeão. A torcida merece, o clube merece. Vou dormir mais tranquilo, sim, mas pela classificação, pelo trabalho dos meus companheiros. Mas agora já temos que pensar na próxima partida”, disse João Paulo.

Nas semifinais, o adversário do Peixe será o Red Bull Bragantino, que eliminou a Inter de Limeira. O Santos será mandante, mas ainda não sabe onde jogará. Isso porque existe a possibilidade de atuar na capital, para ter um público maior. No que depender de João Paulo e do elenco santista, contudo, a Vila Belmiro é o melhor local.

“A gente tem que jogar onde a diretoria achar que é melhor. Nós somos funcionários do clube, mas se pedirem a nossa opinião, vamos entrar num consenso. Eu creio que a maioria dos meus companheiros entende que a Vila é a nossa casa, e ter essa atmosfera da torcida ao nosso favor é muito importante para nós”, finalizou.

