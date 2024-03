Sul-Americana define seus grupos nesta segunda. Veja os potes!

Nesta segunda-feira será a noite do sorteio da Sul-Americana-2024 - Foto: Copa Sul-Americana - (crédito: Martin Ortiz) Jogada10 Jogada10

Nesta segunda-feira (18/3), às 20h (de Brasília), na sede da Conmebol, serão conhecidos não apenas os grupos da Libertadores-2024, como também da Sul-Americana. O sorteio será em Luque, no Paraguai. Os 32 times serão divididos em oito grupos de quatro, sendo que cada grupo contará com um time de cada um dos quatro potes, com o posicionamento definidos pelo ranking da entidade.

Os melhores de cada chave estão, automaticamente, nas oitavas de final desta edição da Copa Sul-Americana.

Já os vice-líderes de cada chave enfrentam as equipes que terminarem na terceira posição, na fase de grupos da Libertadores, em uma etapa preliminar da Sula, ou seja, antes das oitavas de final. A Conmebol sorteará estes enfrentamentos e o chaveamento do mata-mata da competição.

A final será no dia 23 de novembro, uma semana antes da decisão da Libertadores. A Conmebol, no entanto, não divulgou ainda o local da partida.

Onde assistir

A ESPN e a Star+ transmitem a partir das 19h45 (de Brasília).

Pote 1

Boca Juniors-ARG, Athletico-PR, Internacional, Racing-ARG, Corinthians, Defensa y Justicia-ARG, Cruzeiro e Lanús

Pote 2

Fortaleza, Argentinos Jrs-ARG, Independiente Medellín-COL, Delfín-EQU, Unión La Calera-CHI, Danubio-URU, Metropolitanos-VEN e Coquimbo Unido-CHI

Pote 3

Universidad Católica-EQU, Universidad César Vallejo-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Cuiabá, Nacional Potosí-BOL, Belgrano-ARG, Racing Montevideo-URU e Sportivo Ameliano-PAR

Pote 4

Deportivo Garcilaso-PER, Real Tomayapo-BOL, Alianza Petrolera-COL, Rayo Zuliano-VEN, Nacional-PAR, Bragantino, Sportivo Trinidense-PAR e Always Ready-BOL

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.